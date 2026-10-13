13.10.2026 15:31 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) | България | преди около 1 час | 44

Екип от ОУ „Панайот Хитов“ участва в Третата национална среща на референтните училища на Google в България – GRS Connect 2026. Престижното събитие се проведе в Пловдив и събра 37 водещи директори, учители и образователни експерти от цялата страна.

Като част от общността на Google Reference Schools, нашето училище за пореден път доказа своя ангажимент към иновациите и модерното образование. Основен акцент на тазгодишния форум бе практическото приложение на изкуствения интелект (AI) в учебния процес, изграждането на критично мислене у учениците и трансформацията на училищната администрация за постигане на по-висока ефективност.

По време на събитието бяха представени вдъхновяващи добри практики и иновативни модели — от въвеждането на нови AI предмети и междупредметни връзки, през обучение по модел 1:1, до използването на съвременни инструменти като Gemini в ежедневната преподавателска работа.

Основен водещ на форума бе Елена Вързилова (Мениджър „Общности“ към Център за творческо обучение / ЕГ „Иван Вазов“). Събитието се реализира с подкрепата на екипа на Център за творческо обучение (ЦТО), Община Пловдив и ключови представители на Google for Education, сред които и Светлана Михайлова — мениджър „Дигитална трансформация“ за ЦИЕ.

Срещата премина в дух на взаимно вдъхновение, споделяне на опит и чертаене на нови хоризонти пред българското образование. За екипа на ОУ „Панайот Хитов“ това бе изключителна възможност да бъде сред първите, които се докосват до най-новите технологични решения и да подготви почвата за тяхното смислено интегриране в живота на нашите ученици.