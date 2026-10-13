Магическото шоу „Вълшебствата на Зайн“ идва в Сливен на 27 октомври

13.10.2026 15:45 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 52

Сливен ще посрещне илюзиониста Зайн с неговия спектакъл „Вълшебствата на Зайн“. Представлението ще се състои на 27 октомври от 18:30 часа в НЧ „Зора“.

Публиката ще види комбинация от сценични илюзии, ментализъм, ловкост, хумор и музикални ефекти. В програмата са включени впечатляващи номера с левитация, изчезвания и появявания, както и демонстрации, свързани с четене на мисли.

Специален гост на вечерта ще бъде Шадоу, финалист от телевизионното предаване „България търси талант“.

Организаторите представят Зайн като носител на отличието „Илюзионист на годината“, награда „Икар“ за цялостно творчество и приз за „Най-добър спектакъл 2023“.

Билети за „Вълшебствата на Зайн“ могат да бъдат закупени чрез ePayGo.

Паралелно със спектакъла е обявена и томбола за два билета. Желаещите да участват трябва да споделят публикацията за събитието от страницата Show Hedon, да отбележат организатора и да попълнят съответната форма за участие. Победителят ще бъде обявен ден преди представлението.