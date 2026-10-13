13.10.2026 15:48 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 48

Комедийният проект „Приятели мои. Завръщането“ ще бъде представен в Сливен на 29 октомври от 19:00 часа в зала „Зора“.

На сцената ще бъдат журналистите Михаил Дюзев и Иво Райчев и д-р Мирослав Ненков, които ще предложат вечер с лични истории, импровизации, скечове, анекдоти и много хумор. Форматът включва и специален гост, който се присъединява към водещите и става част от случващото се на сцената.

Публиката също има активна роля в шоуто. Зрителите могат да се включат в специална Viber група, чрез която да изпращат въпроси и коментари, които Михаил Дюзев представя по време на спектакъла.

„Приятели мои“ е развиващ се комедиен формат, който през последната година се представя на различни сцени в страната. Сред досегашните гости са били Фънки, Китодар Тодоров, Милица Гладнишка, Лора Крумова, Ненчо Илчев и Шкумбата.

Продължителността на представлението е между 90 и 120 минути.

Билети се предлагат в Галерия „Сливен“ и на театралната каса на бул. „Цар Освободител“ №7, срещу Историческия музей. Резервации могат да се правят на телефони 0878 860 787 и 0876 694 083.