Сливен, кратки вечерни новини, 13.10.2026 г., вторник

Проектът на Програма за намаляване на риска от бедствия в област Сливен за периода 2026–2030 г. е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Областната администрация.
Михаил Кашеров се включи в учебния процес в училище в Сотиря, за да се запознае с проблемите на образованието.
Служители на сектор „Пътна полиция“ – Сливен са установили и санкционирали водач на лек автомобил „Мерцедес“ за рисково изпреварване, след като видеоклип с нарушението е бил публикуван в социалните мрежи.
Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 4 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.
На 13 октомври 2026 г. областният управител на Сливен Михаил Кашеров проведе спешна работна среща с директора на Областната дирекция на МВР старши комисар Иван Русев.
Дейностите по почистването на участък от река „Асеновска“ в Сливен вече приключиха, работата е обхванала района от моста на булевард „Тракия“ до бетонната корекция преди МБАЛ „Хаджи Димитър“.
На 12 октомври 2026 г. областният управител Михаил Кашеров проведе работна среща с районния мюфтия Сунай Рамадан.