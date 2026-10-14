Вятър от 72 километра в час в сливенско

14.10.2026 09:06 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 42 минути | 41

Скоростта на вятъра в община Сливен е 72 километра в час, съобщи Евгени Дженев от отдела по управление при кризи. При дежурния екип в Общината са подадени сигнали за паднали клони в квартал "Ново село" и по бул. "Хаджи Димитър". В квартал "Даме Груев" има наклонено дърво. Сигналите са предадени за изпълнение към общинското предприятие по озеленяване.