AMD представи шкаф за агентни AI решения - AMD Helion

14.10.2026 11:24 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди 21 минути | 1

По време на събитието OCP 2026 (Open Compute Project 2026), AMD представи AMD Helion, нов дизайн за агентна AI инфраструктура, задвижвана от изчислителни технологии на компанията.

Опирайки се на отворения подход на AMD към инфраструктурата във формат сървърни шкафове, AMD Helion предоставя на клиентите и партньорите гъвкавостта да адаптират конфигурациите от централни и графични процесори (CPU & GPU) според задачите, изпълнявани от техните AI агенти – от хипермащабни внедрявания до корпоративни среди.

Най-важното за новото предложение на AMD:

• Гъвкави изчислителни ресурси за агентен AI: Helion поддържа конфигурации, вариращи от шкафове само с процесори от 6-то поколение AMD EPYC, до интегрирани системи, съчетаващи процесори AMD EPYC и графични ускорители AMD Instinct MI350P.

• Отворена архитектура от типа „rack-scale“: Изградена въз основа на спецификациите на OCP, платформата Helion поддържа отворен софтуер и гъвкави конфигурации с въздушно и течно охлаждане. AMD планира да предостави спецификацията на Helion на OCP.

• Широка екосистемна подкрепа: Cisco, Dell, HPE, Lenovo, QCT, Supermicro, Wiwynn и Hon Hai подкрепят подхода на Helion, като за ноември 2026 г. са планирани конфигурации от тези екосистемни партньори.

Още информация ще намерите в прес съобщението на AMD.