Христо Азманов спечели турнира „Tvarditsa Open 26“

14.10.2026 13:03 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди 17 минути | 4

С много спортни емоции и оспорвани срещи премина турнирът „Tvarditsa Open 26“ в Твърдица.

Победител в надпреварата стана Христо Азманов. Второто място зае Георги Ботев, а на трета позиция се класира Кристиян Тодоров.

Специално отличие за най-възрастен участник получи Иван Марков, а най-млад състезател в турнира беше Никола Джиновски.

Надпреварата премина в дух на спортсменство и даде възможност на участниците да премерят сили в приятелска, но оспорвана атмосфера.

Организаторите поздравиха всички състезатели за достойното представяне и благодариха на участниците и публиката за подкрепата.