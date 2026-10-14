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Христо Азманов спечели турнира „Tvarditsa Open 26“

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди 17 минути | 4

Христо Азманов спечели турнира „Tvarditsa Open 26“

С много спортни емоции и оспорвани срещи премина турнирът „Tvarditsa Open 26“ в Твърдица.

Победител в надпреварата стана Христо Азманов. Второто място зае Георги Ботев, а на трета позиция се класира Кристиян Тодоров.

Специално отличие за най-възрастен участник получи Иван Марков, а най-млад състезател в турнира беше Никола Джиновски.

Надпреварата премина в дух на спортсменство и даде възможност на участниците да премерят сили в приятелска, но оспорвана атмосфера.

Организаторите поздравиха всички състезатели за достойното представяне и благодариха на участниците и публиката за подкрепата.

Снимки

Христо Азманов спечели турнира „Tvarditsa Open 26“
Христо Азманов спечели турнира „Tvarditsa Open 26“
Христо Азманов спечели турнира „Tvarditsa Open 26“
Христо Азманов спечели турнира „Tvarditsa Open 26“
Христо Азманов спечели турнира „Tvarditsa Open 26“
Христо Азманов спечели турнира „Tvarditsa Open 26“
Христо Азманов спечели турнира „Tvarditsa Open 26“
Христо Азманов спечели турнира „Tvarditsa Open 26“
Христо Азманов спечели турнира „Tvarditsa Open 26“
Христо Азманов спечели турнира „Tvarditsa Open 26“

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