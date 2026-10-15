15.10.2026 16:12 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 75

На 150 - годишнината от избухването на Априлското въстание бе посветена

откритата на 14 октомври 2026г., в централното фоайе на Регионална библиотека

„Сава Доброплодни“-Сливен, възпоменателна документална изложба „За

свободата на един народ“. Гости на събитието бяха кметът на община Сливен

Стефан Радев, Пепа Чиликова - зам.-кмет на община Сливен, Димитър Митев -

председател на ОбС-Сливен, Димитър Величков - зам.-областен управител, доц.д-

р Калина Иванова – директор на Национална библиотека “Св.св.Кирил и

Методий“ - София, Ваня Койчева - ДА-Сливен. Въпреки бурния вятър и лошото

време, на откриването на изложбата присъстваха и много партньори на

библиотеката, директори на училища, историци, културни дейци и граждани.

Изложбата „За свободата на един народ“ е организирана от Национална

библиотека „Св.св.Кирил и Методий“ и Държавна агенция „Архиви“ - София.

Като естествено нейно продължение е представена и част от документалната

изложба „Априлското въстание във II Сливенски революционен окръг -

хронология на подвига“ организирана от Регионална библиотека „Сава

Доброплодни“ в партньорство с Държавен архив-Сливен.

При откриване на събитието, актьорът Христо Симеонов /младши/ подчерта,

„ че въпреки дистанцията на времето споменът за събитията от април 1876г. е жив

и до днес. Има нещо, което възкресява този спомен и му придава дълговечност. И

то е, че в умовете и сърцата на въстаниците в онези смутни дни на април 1876г.

стои една-единствена свята и заветна цел – свободна и независима България. И

възторгът от жадуваната свобода прелива из цяло Българско. Макар да завършва с

поражение и да е удавено в кръв, въстанието постигна своята най-важна цел: да

покаже на света, че един народ е готов да се обедини около национална кауза и да

плати най-високата цена, за да бъде свободен“.

Изложбата „За свободата на един народ“ бе представена накратко от доц. д-

р Калина Иванова-директор на Националната библиотека „Св.св.Кирил и

Методий“. В словото си тя подчерта, че „ отбелязването на 150 г. от избухването

на Априлското въстание е повод да си припомним забравени уроци от миналото и

дори да открием нови. Подбраните исторически извори в изложбата носят белега

на епохата и са веществено свидетелство за драматичната пролет на 1876г.

Органично вплетените архивни материали и фотографии извикват миналото и ни

разказват истории, които се превръщат в емоционални събития, които помним

завинаги.“

Директорът на РБ “Сава Доброплодни“-Сливен, д-р Росица Петрова-

Василева, представи накратко документалната изложба „Априлското въстание

във II Сливенски революционен окръг - хронология на подвига“, която е

експонирана като продължение на изложбата „За свободата на един народ“ и

проследява с много снимки и документи подготовката, избухването, хода и

потушаването на въстанието във II Сливенски революционен окръг. Тя акцентира

и на включените в изложбата уникални портрети на Иларион Драгостинов, Георги

Икономов, Георги Обретенов, Таню войвода и Стоил войвода нарисувани от

известния художник Петър Станимиров и подарени на РБ “Сава Доброплодни“.

Специално за юбилейната годишнина регионалната библиотека е издала

портретите на апостолите като комплект картички като на гърба на всяка е

отпечатана и кратка биография на лицата.

Изложбата беше официално открита от кмета на Община Сливен, г-н

Стефан Радев. В словото си той изтъкна историческото значение на Априлското

въстание, подготвило освобождението на България от османско робство и изрази

преклонението си пред героизма и подвига на априлци.

След откриването на изложбата всеки от посетителите получи като дар от

библиотеката комплект картички на апостолите на II Сливенски революционен

окръг.

Документалната изложба „За свободата на един народ” може да бъде

посетена до 28 октомври 2026г. вкл., всеки делничен ден от 9:00ч. до 17:00ч.

Груповите посещения се организират по график след предварителна заявка.