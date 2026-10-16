Твърдица отбеляза Петковден с тържествена церемония и спектакъла „Осмото чудо“

16.10.2026 09:12 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 14 минути | 0

Твърдица отбеляза своя празник Петковден на 14 октомври с тържествена церемония, водосвет, награждаване на заслужили личности и богата културна програма.

Празничният ден започна с изпълнение на националния химн. Приветствия към жителите и гостите отправиха кметът на Община Твърдица Мария Гвоздейкова-Златева и областният управител на Сливен Михаил Кашеров. slivenotblizo.bg

По повод празника министър-председателят Румен Радев изпрати поздравителен адрес до жителите на Твърдица. Sliven News

След празничния водосвет, отслужен от свещеноиконом Иван Стойнов, бяха връчени отличия на личности с принос към града. Комисар Денчо Чомаков и инж. Стефан Башалов бяха удостоени със званието „Почетен гражданин на Община Твърдица“. Решението за отличаването им беше взето от Общинския съвет по-рано през месеца. БТА

Почетен плакет получи и директорът на Исторически музей – Твърдица д-р Красимир Велков за приноса му към културата и съхраняването на местното историческо наследство.

В празничната програма се включиха деца от ДГ „Щастливо детство“, както и Милослава Азманова и Калина Славова с изпълнение на народна песен. Пред паметника „Свобода“ бяха поднесени венци и цветя.

Кулминацията на Петковден беше спектакълът „Осмото чудо“ на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“, който събра жители и гости на Твърдица и постави финал на празничната програма.