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Твърдица отбеляза Петковден с тържествена церемония и спектакъла „Осмото чудо“

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 14 минути | 0

Твърдица отбеляза Петковден

Твърдица отбеляза своя празник Петковден на 14 октомври с тържествена церемония, водосвет, награждаване на заслужили личности и богата културна програма.

Празничният ден започна с изпълнение на националния химн. Приветствия към жителите и гостите отправиха кметът на Община Твърдица Мария Гвоздейкова-Златева и областният управител на Сливен Михаил Кашеров. slivenotblizo.bg

По повод празника министър-председателят Румен Радев изпрати поздравителен адрес до жителите на Твърдица. Sliven News

След празничния водосвет, отслужен от свещеноиконом Иван Стойнов, бяха връчени отличия на личности с принос към града. Комисар Денчо Чомаков и инж. Стефан Башалов бяха удостоени със званието „Почетен гражданин на Община Твърдица“. Решението за отличаването им беше взето от Общинския съвет по-рано през месеца. БТА

Почетен плакет получи и директорът на Исторически музей – Твърдица д-р Красимир Велков за приноса му към културата и съхраняването на местното историческо наследство.

В празничната програма се включиха деца от ДГ „Щастливо детство“, както и Милослава Азманова и Калина Славова с изпълнение на народна песен. Пред паметника „Свобода“ бяха поднесени венци и цветя.

Кулминацията на Петковден беше спектакълът „Осмото чудо“ на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“, който събра жители и гости на Твърдица и постави финал на празничната програма.

Снимки

Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден
Твърдица отбеляза Петковден

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