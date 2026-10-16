Пламена Антонова представи книгата „Свободата да дишаш“ в Нова Загора

16.10.2026 09:19 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 69

В рамките на празничната програма за Петковден и Деня на Нова Загора на 13 октомври беше представена книгата „Свободата да дишаш – хранене, осъзнаване и преодоляване на астма, алергии, автоимунни заболявания“.

Автор на изданието е родената в Нова Загора Пламена Антонова, биолог, нутрициолог и енергиен инструктор. На срещата присъства и кметът на общината Галя Захариева, която поздрави авторката за издаването на книгата и споделения личен опит.

По време на представянето Пламена Антонова разказа за своя личен път и за темите, които разглежда в книгата. Сред тях са храненето, микробиотата, имунната система, емоционалното равновесие, осъзнатото хранене и различни дихателни практики.

Срещата премина с дискусия, в която присъстващите имаха възможност да зададат въпроси на авторката и да разговарят по теми, свързани със здравословния начин на живот и личния баланс.

В края на събитието Пламена Антонова раздаде автографи на читателите.