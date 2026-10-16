Нова Загора отбеляза Петковден с литургия, гвардейска церемония и почит към загиналите

16.10.2026 09:22 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 31 минути | 33

На 14 октомври Нова Загора отбеляза своя празник Петковден с тържествена програма, която съчета религиозни ритуали, военна церемония и почит към историята на града.

Празничният ден започна със света литургия в храм „Света Петка“, където вярващите отправиха молитви за здраве, мир и благополучие.

Кулминацията на честванията беше общоградската церемония на централния площад. В нея се включи Националната гвардейска част, която представи отделни елементи от спектакъла „Искрици“. Гвардейският представителен духов оркестър допълни програмата с музикални изпълнения.

Кметът на община Нова Загора Галя Захариева отправи празнично слово към жителите и гостите на града, в което акцентира върху единството, съхраняването на традициите и общата отговорност за развитието на Нова Загора.

По време на церемонията бяха издигнати знамената на Република България, Европейския съюз и община Нова Загора.

Пред паметника „Загорци“ бяха поднесени венци и цветя в памет на загиналите за България воини.

Празничните прояви за Петковден обединиха жители и гости на Нова Загора около местните традиции, историческата памет и празника на града.