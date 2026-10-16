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Нова Загора подкрепи кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата 2032

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 71

Нова Загора подкрепи кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата 2032

Община Нова Загора се присъедини към партньорска инициатива в подкрепа на кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата през 2032 година.

На 15 октомври кметът Галя Захариева, заедно с представители на още 15 общини, подписа Меморандум за партньорство. Церемонията се състоя в Регионалния исторически музей в Стара Загора.

Споразумението поставя основа за съвместна работа между общините и представяне на културното и историческото богатство на региона в рамките на кандидатурата.

Нова Загора ще има възможност да се включи със своето археологическо наследство, местни традиции, читалищна дейност, културни събития и творчески общности.

От Община Нова Загора посочват, че партньорството може да създаде условия за организиране на общи фестивали, изложби, културни маршрути, творчески срещи и други инициативи. Сред акцентите в бъдещата програма се очаква да бъдат участието на младите хора, читалищата и местните културни организации.

Кметът Галя Захариева благодари на кмета на Стара Загора Живко Тодоров за инициативата и поканата Нова Загора да стане част от съвместните усилия.

Следващ важен етап е през януари 2027 година, когато предстои представянето на документите за участие в процедурата за Европейска столица на културата 2032.

Снимки

Нова Загора подкрепи кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата 2032
Нова Загора подкрепи кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата 2032
Нова Загора подкрепи кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата 2032

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