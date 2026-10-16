16.10.2026 09:25 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 71

Община Нова Загора се присъедини към партньорска инициатива в подкрепа на кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата през 2032 година.

На 15 октомври кметът Галя Захариева, заедно с представители на още 15 общини, подписа Меморандум за партньорство. Церемонията се състоя в Регионалния исторически музей в Стара Загора.

Споразумението поставя основа за съвместна работа между общините и представяне на културното и историческото богатство на региона в рамките на кандидатурата.

Нова Загора ще има възможност да се включи със своето археологическо наследство, местни традиции, читалищна дейност, културни събития и творчески общности.

От Община Нова Загора посочват, че партньорството може да създаде условия за организиране на общи фестивали, изложби, културни маршрути, творчески срещи и други инициативи. Сред акцентите в бъдещата програма се очаква да бъдат участието на младите хора, читалищата и местните културни организации.

Кметът Галя Захариева благодари на кмета на Стара Загора Живко Тодоров за инициативата и поканата Нова Загора да стане част от съвместните усилия.

Следващ важен етап е през януари 2027 година, когато предстои представянето на документите за участие в процедурата за Европейска столица на културата 2032.