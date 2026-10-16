Информационен бюлетин за пленарната сесия - 19-22 октомври 2026 г.

16.10.2026 09:42 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 час | 71

Преглед на заседанието на Европейския съвет през октомври

В сряда сутринта евродепутатите ще направят оценка на резултатите от октомврийското заседание на Европейския съвет с председателите Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща.

Лауреатът на наградата „Сахаров“ за 2026 г. ще бъде обявен в четвъртък

Председателят Мецола ще обяви лауреата на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2026 г. в четвъртък, след решение на Председателския съвет на Парламента.

Черно море: Ескалация на руските удари в ЕС

Във вторник евродепутатите ще обсъдят нахлуванията на руски дронове и ударите по територията на ЕС с върховния представител на ЕС Кая Калас и ще гласуват резолюция в четвъртък.

Подкрепа на ЕС за Международния наказателен съд

Във вторник Парламентът ще обсъди подкрепата на ЕС за международното правосъдие и отговора спрямо санкциите на САЩ срещу Международния наказателен съд.

Програмата „Еразъм+“ за периода 2028–2034 г.

В сряда членовете на Европейския парламент ще обсъдят приоритетите и бюджетните нужди на програмата „Еразъм+“ за периода 2028–2034 г., а в четвъртък ще се проведе гласуване.

Бъдещето на отношенията между ЕС и Обединеното кралство

Във вторник евродепутатите ще обсъдят предстоящата среща на върха между ЕС и Обединеното кралство на 20 ноември с представители на Ирландското председателство и на Европейската комисия.

Среща на върха ЕС–Канада

В сряда членовете на Европейския парламент и Европейската комисия ще обсъдят очакванията си за срещата на върха ЕС–Канада, която ще се състои в Монреал на 29–30 октомври.