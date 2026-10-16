Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 16.10.2026 г.

16.10.2026 10:21 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 17 минути | 0

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 15.10.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 15610.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: На 15 октомври по разпореждане на директора на ОДМВР-Сливен старши комисар Иван Русев е проведена специализирана операция по установяване на лица, занимаващи се с производство и разпространение на наркотични вещества. В хода на извършените проверки от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и участък „Надежда“ е задържан криминално проявен мъж, жител на община Сливен. По първоначални данни в него са намерени и иззети пликове, съдържащи бяло кристалообразно вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Иззета е и електронна везна. При последвалите действия в жилището на задържания са намерени вещества и предмети, необходими за производство на наркотично вещество. По случая е образувано досъдебно производство.

Криминалисти от участък „Запад“ към РУ-Сливен са задържали непълнолетно момиче за кражба от частен имот в село Злати войвода. Сигналът е подаден на 13 октомври. По данни на заявителя от жилището са откраднати предмети от бита, златни накити и други вещи. След проведените издирвателни действия е задържано непалеолитно момиче от същото село. Работата по досъдебното производство продължава.

Служители от сектор „Криминална полиция“ към РУ-Сливен са задържали двама мъже на 24 години за кражба от търговски обект в центъра на град Сливен. Сигналът е получен на 13 октомври за кражба на козметика и аксесоари. След проведените издирвателни действия извършителите са установени. Откраднатите вещи са намерени и предадени. Работата по досъдебното производство продължава.

Криминалисти от РУ-Сливен са задържали двама мъже на 21 и 19 години за кражба на портмоне с пари и лични документи от малолетно момче. Сигналът е подаден на 13 октомври. Проведени са издирвателни действия, при които са установени извършителите- криминално проявен мъж на 21 години и 19-годишен без криминални прояви. Те са отведени в РУ-Сливен и задържани за 24 часа. Работата по досъдебното производство продължава.

Нова Загора: На 15 октомври, около 14,00 часа, в РУ-Нова Загора е подадено заявление за осъществено плащане в търговски обект с неистинска банкнота от 100 евро. Проведени са незабавни издирвателни действия като в рамките на няколко часа извършителят е установен и задържан. Той е непълнолетно момче от град Нова Загора. По първоначални данни момчето е било предварително наясно, че банкнотата е неистинска. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН не са възникнали произшествия с материални щети.