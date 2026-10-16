16.10.2026 10:44 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди 17 минути | 5

За поредна година археологическият екип на Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен получи финансиране от Министерството на културата за провеждането на теренни археологически издирвания. През настоящия сезон проучванията се осъществяват в рамките на проекта „Издирване на археологически обекти и изучаване на древни ландшафти по поречието на р. Тунджа“ (землище на с. Камен, община Сливен).

Основната цел на проекта е откриването и регистрирането на неизвестни досега археологически обекти, както и допълването и обогатяването на Археологическата карта на България с нова информация за културно-историческото наследство на Сливенския регион. Теренната работа включва локализиране, описание и документиране на археологически обекти, определяне на техните географски координати и въвеждането им в географската информационна система на Археологическата карта на България в ГИС среда (ГИС АКБ).

Проучванията имат недеструктивен характер – извършват се чрез системни теренни обходи, наблюдения и анализ на археологически материали от повърхността, без нарушаване целостта на археологическите структури и културните пластове. Този подход позволява изследването на обширни територии, проследяването на древните селищни модели и натрупването на ценна информация за развитието на човешката дейност в региона през различните исторически епохи.

Проектът е част от дългосрочната научноизследователска стратегия на археологическия екип на РИМ – Сливен, насочена към системното проучване, документиране и опазване на археологическото наследство в долината на река Тунджа. Последователното обхождане на отделни землища допринася за изграждането на все по-пълна картина за древното обитаване и развитието на селищната мрежа в Сливенския край.

Ръководител на проучванията е доц. д-р Николай Сираков, а заместник-ръководител – Теодора Недялкова от РИМ – Сливен. Екипът обединява специалисти с различна научна експертиза, което позволява комплексното изследване и интерпретиране на археологическите материали. За поредна година в обработката и анализа на откритите кремъчни артефакти ще се включи доц. д-р Петранка Неделчева от Нов български университет.

Още в хода на първите теренни обходи в началото на месец октомври са регистрирани няколко надгробни могили и селищни обекти, а сред интересните находки се откроява кремъчен връх на стрела, който предстои да бъде подложен на специализиран анализ. Издирванията в едно от най-големите землища на община Сливен продължават и се очаква да допринесат с нови данни за археологическото богатство на района.

Екипът изказва своята благодарност към кмета на село Камен Николай Панайотов, както и към местните жители за тяхната отзивчивост, съдействие и подкрепа при осъществяването на теренните проучвания.