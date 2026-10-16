Сливен, кратки вечерни новини, 16.10.2026 г., петък

16.10.2026 16:14 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 43 минути | 146

Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен организира на 17 октомври творческа работилница, посветена на Димитровден.

Археологическият екип на Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен продължава проучванията на древното наследство по поречието на река Тунджа.

Археолози от Сливен откриха могили и селищни обекти край село Камен в рамките на проекта „Издирване на археологически обекти и изучаване на древни ландшафти по поречието на р. Тунджа“.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН не са възникнали произшествия с материални щети.

На извънредно заседание Общинският съвет в Сливен промени свое решение, прието на 24 септември, свързано с разпореждането с общинска собственост.

Музеят на текстилната индустрия в Сливен ще открие гостуваща изложба с уникални образци на традиционното българско текстилно изкуство на 28 октомври 2026 г.

С футболни срещи започна петото издание на турнира за Купата на кмета на Сливен.