Сливен, кратки вечерни новини, 16.10.2026 г., петък

Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен организира на 17 октомври творческа работилница, посветена на Димитровден.
Археологическият екип на Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен продължава проучванията на древното наследство по поречието на река Тунджа.
Археолози от Сливен откриха могили и селищни обекти край село Камен в рамките на проекта „Издирване на археологически обекти и изучаване на древни ландшафти по поречието на р. Тунджа“.
През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН не са възникнали произшествия с материални щети.
На извънредно заседание Общинският съвет в Сливен промени свое решение, прието на 24 септември, свързано с разпореждането с общинска собственост.
Музеят на текстилната индустрия в Сливен ще открие гостуваща изложба с уникални образци на традиционното българско текстилно изкуство на 28 октомври 2026 г.
С футболни срещи започна петото издание на турнира за Купата на кмета на Сливен.