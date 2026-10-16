Сливен отново спортува заедно – без бариери и с място за всяко дете

16.10.2026 12:40 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 62

За втора поредна година Сливен ще бъде домакин на приобщаващия спортен празник „СЛИВЕН СПОРТУВА ЗАЕДНО“. Едно събитие, което поставя във фокуса си правото на всяко дете да спортува, да развива своите способности и да бъде част от общността. Спортът като пространство за равенство, приятелство и приемане на различията ще обедини деца и семейства в Сливен на 17 октомври.

Събитието ще започне в 10.30 ч. в зала "Васил Левски". В спортния празник ще се включат деца, родители, спортисти, треньори, доброволци и специалисти, обединени от една обща кауза – спортът да бъде достъпен за всички, без ограничения и предразсъдъци.

Организатор на инициативата е отбор „Смелите делфини“ към Клуб по плуване „Сливен 2002“, със съдействието на Община Сливен и Асоциацията за развитие на българския спорт.

Празникът ще започне с демонстрации на млади състезатели от клуб по джудо „Хаджи Димитър“, клуб по борба „Станка Златева“ и клуб по спортна акробатика „Стефан Данчев“. След това участниците ще се включат в обща загрявка, водена от магистри от специалност „Адаптирана физическа активност и спорт“ към Националната спортна академия „Васил Левски“.

За децата ще бъдат обособени различни спортни станции, на които те ще могат да пробват спортовете волейбол, баскетбол, борба, тенис на маса, футбол, флаг футбол, стрелба в мишена и паркур. С подкрепата на треньори, доброволци и специалисти по адаптирана физическа активност, всяко дете ще може да участва според своите възможности и интереси. Специален акцент ще бъде поставен върху включването на деца с увреждания и специални потребности, за които спортният празник е възможност да покажат своите способности, да създадат нови приятелства и да изпитат радостта от движението.

„СЛИВЕН СПОРТУВА ЗАЕДНО“ е повече от спортно събитие. Това е послание към цялата общност – да виждаме възможностите, а не ограниченията и да даваме шанс на всяко дете да бъде активно, уверено и прието.

Община Сливен продължава да подкрепя инициативи, които създават условия за равнопоставеност и участие на всички деца в обществения и спортния живот на града.

Организаторите отправят покана към жителите и гостите на Сливен да се присъединят към празника и заедно да покажат, че спортът има силата да преодолява бариери и да обединява хората. Защото всяко дете заслужава шанс. Всеки талант заслужава подкрепа. А спортът е най-силен, когато обединява.

Входът е свободен.