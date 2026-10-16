16.10.2026 16:07 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 56

Около 80 млади шахматисти от над пет държави си дадоха среща в Сливен за четвъртото издание на Международния турнир в памет на изтъкнатия сливенски шахматист, треньор и деятел Димитър Карапчански. Надпреварата събира едни от най-перспективните състезатели до 18 години и се утвърждава като едно от значимите международни шахматни събития за младежи в страната.

Сред участниците са шампиони на България и Европейския съюз, състезатели с титла WFM, както и талантливи млади шахматисти с високи амбиции. Те са разпределени в няколко възрастови групи – до 8, 10, 12 и 14 години.

На официалното откриване заместник-кметът Камен Костов поздрави участниците, треньорите, организаторите и гостите от името на кмета Стефан Радев. Той отправи специални благодарности към председателя и треньор на Шахматен клуб „Сините камъни“ Радослав Очков за активната работа и приноса му за развитието на младите таланти.

„Благодаря ви за активността и множеството събития и завоювани награди през последните години. И най-важното – за грижата за нашите деца!“, посочи Камен Костов. Той пожела на гостите от страната и чужбина успешна надпревара, приятни мигове и топли спомени от Сливен.

Община Сливен традиционно подкрепя турнира и инициативите за развитието на младите шахматисти в града. Това подчерта организаторът Радослав Очков от ШК „Сините камъни“, който благодари за оказаното съдействие.

„За мен е чест, че през последните години успяхме да реализираме един от най-големите турнири по класически шах и да съберем шампионите на България“, заяви той. Очков анонсира и предстоящо българско участие в престижен шахматен турнир в Гърция. В знак на благодарност към Община Сливен той връчи почетен плакет на името на кмета Стефан Радев. Почетно отличие получи и един от неговите съмишленици – българският гросмайстор Красимир Русев, който също присъства на официалното откриване.

Специален гост на събитието беше Евгения Карапчанска, съпруга на покойния Димитър Карапчански. Тя не скри вълнението си от факта, че турнирът продължава да носи името и да пази паметта за видния сливенски шахматист. „Господин Карапчански ще бъде щастлив, че има кой да поеме и развие тази велика игра и за просперитета на Сливен. На добър час!“, пожела тя.

Вече осем години ШК „Сините камъни“ развива активна дейност и постепенно обогатява клубната си история с все повече отличия и награди. Турнирът в памет на Димитър Карапчански е още една възможност младите таланти да премерят сили, да натрупат опит и да покажат потенциала си в стратегическата игра.

Международният турнир продължава до 18 октомври и се реализира с подкрепата на Община Сливен и образователната платформа Modern Chess.