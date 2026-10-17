Сливен, кратки вечерни новини, 17.10.2026 г., събота

17.10.2026 15:57 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 37 минути | 115

Днес в Сливен се провежда поредното издание на маратона „Хайдушки пътеки“.

Танцова къща „Приятели чрез танца“ и Община Сливен организираха днес фолклорен фестивал „Приятели чрез танца“.

РЗИ – Сливен ограничава използването на водата за пиене и готвене в село Малко село, община Котел.

Д-р Катрин Федина гостува на студенти от магистърската програма по „Управление на човешките ресурси“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен организира днес творческа работилница, посветена на Димитровден.

В края на октомври спира работа текстилната фабрика „Лемприер уул“, която извършва първична обработка на вълна.

Общинският съвет в Сливен прие на извънредно заседание промени, с които въвежда нов начин за определяне на такса "Смет" според броя на ползвателите от първи януари 2027 година.

Районната избирателна комисия (РИК) – Сливен организира на 19 октомври обучения на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) в областта във връзка с предстоящите избори.