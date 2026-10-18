Сливен, кратки вечерни новини, 18.10.2026 г., неделя

На 18 октомври 2026 г. се провеждат частични местни избори за кметове в селата Трапоклово, община Сливен, и Съдийско поле, община Нова Загора.
В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Горна Оряховица се проведе вдъхновяващ тренинг на тема „Учене с отворено сърце“, воден от д-р Катрин Федина.
Вчера в Сливен се проведе поредното издание на маратона „Хайдушки пътеки“.
Танцова къща „Приятели чрез танца“ и Община Сливен организираха фолклорен фестивал „Приятели чрез танца“.
Д-р Катрин Федина гостува на студенти от магистърската програма по „Управление на човешките ресурси“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.
Сливен бе домакин за втора поредна година на приобщаващия спортен празник „Сливен спортува заедно“.
От 12.10.2026 г. започнаха безплатни тренировки по плуване за 432 деца от 11 училища в Сливен.