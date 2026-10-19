Д-р Васислав Петров: Честит Ден на българския лекар!

19.10.2026 08:00 , Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди 20 минути | 37

Изпълнителният директор на “МБАЛ Д-р Иван Селимински-Сливен” - д-р Васислав Петров поздравява всички лекари в сливенска област с професионалния им празник -19 октомври.

“Днес отдаваме заслужено признание на всички, избрали една от най-отговорните и хуманни професии – да бъдат лекари.

Зад тази професия стоят години на учене, безсънни дежурства, трудни решения и ежедневна грижа за най-ценното – човешкия живот и здраве. Стоят и човечността, съпричастността и силата да вдъхваш надежда, когато тя е най-необходима.

Благодаря на всички колеги за професионализма, всеотдайността и усилията, с които всеки ден изпълняват своята мисия. Благодаря им за отговорността, за подкрепата в трудните моменти и за грижата, която дават на своите пациенти.

Пожелавам ви здраве, професионална увереност и удовлетворение от всеки спасен живот и всяка подадена ръка. Нека уважението към труда ви бъде заслужено и споделено, а доброто, което правите, да ви се връща многократно!

Честит празник на всички сливенски лекари!

д-р Васислав Петров, изпълнителен директор на “МБАЛ Д-р Иван Селимински-Сливен”