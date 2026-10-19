Стефан Радев: Лекарите са хората, които в най-трудните моменти връщат надеждата

19.10.2026 08:10 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 10 минути | 0

По повод Деня на свети Йоан Рилски Чудотворец – покровител на българските лекари, кметът на община Сливен Стефан Радев отправи поздрав към лекарите от община Сливен. На официалната си фейсбук страница той подчертава ежедневната им грижа за здравето и живота на хората.

„Да бъдеш лекар е не просто професия. Това е отговорност, която изисква знания и професионализъм, но и човечност, съпричастност и сила. В трудните моменти именно вашите увереност, грижа и подкрепа дават надежда на пациентите и техните близки“, посочва Стефан Радев. Кметът изразява признателност към лекарите за техните всеотдайност и усилия, които често остават невидими за обществото. „Благодаря ви за безсънните дежурства, за решенията, които вземате в най-отговорните мигове и за грижата, която често остава невидима, но има огромно значение“, пише още кметът. Той отправя пожелание за здраве, сили и удовлетворение от благородната им професия. „Нека уважението и доверието на хората бъдат най-ценната оценка за вашия труд! Нека всеки спасен живот и всяка върната надежда ви дават увереност, че усилията ви имат смисъл!“, допълва Стефан Радев.

Денят на свети Йоан Рилски Чудотворец се отбелязва на 19 октомври. Свети Йоан Рилски е почитан като небесен покровител на българския народ и на лекарите. Празникът е утвърден като Ден на българския лекар през 1996 г. по решение на Българския лекарски съюз. Изборът е свързан с примера на светеца като човек, посветил живота си на милосърдието, помощта към нуждаещите се и служението на другите.