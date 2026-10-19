19.10.2026 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди 20 минути | 36

Уважаеми лекари и медицински специалисти,

Приемете моите искрени поздравления по повод 19 октомври – Деня на свети Йоан Рилски Чудотворец, покровител на българските лекари!

Днес изразяваме уважението и признателността си към всички вас, които сте избрали не просто професия, а мисия – да се грижите за човешкото здраве и да бъдете опора в най-трудните моменти от живота на хората.

Зад лекарската професия стоят години на обучение, непрестанно усъвършенстване, трудни решения, безсънни дежурства и огромна лична отговорност. Но се откроява и нещо безценно – човечността, съпричастността и силата да вдъхвате надежда тогава, когато тя е най-необходима.

Благодарим ви за труда и за това, че всеки ден допринасяте за здравето и живота на вашите пациенти! Заслужавате признание не само на този празничен ден, а всеки ден, защото здравето е най-голямото богатство, а доверието между лекар и пациент е безценно.

Пожелавам ви преди всичко здраве, сили и удовлетворение от благородната ви работа! Нека срещате повече благодарност, уважение и разбиране, а доброто, което правите за другите, да се връща при вас многократно!

Честит празник! Нека свети Йоан Рилски ви закриля, а човечността и надеждата винаги бъдат ваши верни спътници!

Димитър Митев

Председател на Общински съвет – Сливен