Дирекция “Бюро по труда” - гр. Сливен
Уведомява работодателите от община Сливен, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на Програми и насърчителни Мерки (за заетост или за обучение и заетост) по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. Октомври 2026г., както следва:
Раздел I. Мерки за обучение и заетост (за Работодатели) Финансови
средства /в „евро“/
кандидатства се в периода от 16.10.2016г. (вкл.) – до 26.10.2026 г. (вкл.)
1. Мерки за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места:
1.1. За безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда (чл.36 от ЗНЗ):
1.1.1. Средства за субсидирана заетост (чл.36 ал.1 от ЗНЗ):
(за отделните видове групи лица в неравностойно положение на пазара на труда) 12 941
- безработни с трайни увреждания 1 620
- продължително безработни лица 1 620
- безработни лица над 55-год.възраст 3 225
- безработни с основно или по-ниско образование 4 850
- безработни лица без професионална квалификация 1 626
1.1.2. Средства за обучения на заети лица по чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ, за придобиване на Професионална квалификация или за придобиване на Ключови компетентности - за наетите по реда и условията на чл.36 ал.1 от ЗНЗ безработни лица (ОБЩО): 0 000
1.1.3. Средства по чл. 36, ал. 3 от ЗНЗ, за осигурено от работодателя отговорно лице (ментор) за наетите лица по чл.36 ал.1 (за период от 3 месеца) (ОБЩО): 254
1.2. За стажуване на безработни лица - по придобита от тях в последните 24 мес. професионална квалификация (по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност) (чл. 46 от ЗНЗ) 1 550
1.3. За работодатели – микропредприятия - за първите 5 /пет/разкрити работни места, на които наемат безработни лица, насочени от териториалните поделенията на Агенция по заетостта (чл. 50 от ЗНЗ) 3 252
1.4. За безработни лица, които са:
- с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-год. възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл.51 ал.1 от ЗНЗ) 1 580
- с трайни увреждания (чл.51 ал.2 от ЗНЗ) 8 540
1.5. За чиракуване на безработни лица (чл. 55г от ЗНЗ) 320
- за осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) 320
кандидатства се от 16.10.2026 г. (вкл.) и до изчерпване на финансовия ресурс
2. Мерки за обучение и заетост (за Работодатели), които 3 033
- осигуряват обучение чрез работа на безработни лица по дуална система на обучение - по чл.46а от ЗНЗ 1 407
- разкриват „зелени работни места“:
- по чл.55д от ЗНЗ 1 626
кандидатства се от 16.10.2026 г. (вкл.) и до изчерпване на финансовия ресурс
Раздел II. Програми за обучение и заетост. /без Процедура/ Финансови
средства /в „евро“/
1. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания (НП „ЗОХТУ“) 9 760
2. Национална програма „Помощ за пенсиониране“ (НП „ПП“) 7 500
кандидатства се в периода от 16.10.2026 г. (вкл.) – до 26.10.2026 г. (вкл.)
Раздел III. Национална програма за обучение и заетост на продължително безработни лица Финансови
средства /в „евро“/
1. Компонент 1 – Частен сектор 9 756
2. Компонент 2 – Публичен сектор 12 195
За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи към тях, както следва:
- за насърчителните мерки от Раздел I.т.1. /по реда на чл.50 ал.3 от ППЗНЗ/
● в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата
(в периода: от 16.10.2026г. вкл. – до 26.10.2026г. вкл.)
- за насърчителните мерки от Раздел I. т.2. /по реда на чл.50 ал.4 от ППЗНЗ/
● считано от 16.10.2026г. вкл. и до изчерпване на обявения финансов ресурс.
- по националните програми по Раздел II.
● считано от 16.10.2026г. вкл. и до изчерпване на обявения финансов ресурс.
- по националната програма по Раздел III.
● в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата
(в периода: от 16.10.2026г. вкл. – до 26.10.2026г. вкл.)
Одобряването на подадените заявки се извършва:
- за Раздел I. т.1. и за Раздел III. - от Съвет за сътрудничество към ДБТ,
(по Методика за подбор и оценка на работодатели – утвърдена от министъра на труда и социалната политика)
- за Раздел I. т.2. - по реда на чл.50 ал.4 от ППЗНЗ – от ДБТ
- за Раздел II. по реда и условията на Програмите и ЗНЗ/ППЗНЗ – от ДБТ
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:
● Дирекция “Бюро по труда” – Сливен,
на адрес: гр. Сливен,
ул. “Ген. Скобелев” № 6 ст.10,
както и на тел.: 044/623-390; 044/625-213