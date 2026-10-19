19.10.2026 10:04 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 13 минути | 1

На 16 октомври село Любенец отбеляза своя празник и храмовия празник, посветен на свети преподобни Йоан Рилски Чудотворец.

Сред гостите на тържеството бяха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева и представители на общинската администрация. В приветствието си тя пожела на жителите здраве, благополучие и повече поводи за гордост от родното място.

Поздрав към присъстващите отправи и кметът на село Любенец Мария Петкова, която акцентира върху значението на единството, вярата и обичта към селото.

Празничната програма продължи с музикални и танцови изпълнения. Танцова формация „Настроение“ от Стара Загора представи своя програма, а на сцената се изявиха още певицата Евгения Георгиева и музикантите Ради Драгиев и Веско Николов.

Празникът събра жители и гости на Любенец и се превърна в повод за среща, споделени емоции и съхраняване на местните традиции.