Село Брястово отбеляза своя празник с музика, танци и фолклор

19.10.2026 10:21 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 66

На 18 октомври село Брястово отбеляза своя празник, посветен на свети преподобни Йоан Рилски Чудотворец.

Кметът на селото Пламен Стоилов посрещна кмета на Община Нова Загора Галя Захариева, обществения посредник Нейчо Минчев, секретаря на общината Ангел Стойчев, кметове на населени места, жители и гости на Брястово.

В приветствието си Пламен Стоилов пожела на присъстващите здраве, благополучие и сплотеност. Галя Захариева също поздрави жителите, като отправи пожелания за развитие на селото и съхраняване на местните традиции.

Празничната програма включваше изпълнения на възпитаници на Велина Стайкова от ОШИ „Илия Аврамов“ – Нова Загора, певческа група „Загорски ритми“ и Танцовия състав при НЧ „Стойко Д. Сербезов-1928“ – с. Загорци.

Музикалната част продължи с изпълнения на Евгения Георгиева и Веселин Николов, които допълниха програмата и настроението на присъстващите.

Празникът събра жители и гости на Брястово и се превърна в повод за среща, музика и съхраняване на българските фолклорни традиции.