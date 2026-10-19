Професор Юлия Кръстева е тазгодишният носител на наградата „Добри Чинтулов“

19.10.2026 10:33 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 33 минути | 37

Носител на наградата „Добри Чинтулов“ на Община Сливен за 2026 г. е професор Юлия Кръстева. Тя бе определена от Обществената комисия за избор на носител на приза. Отличието се връчва за постигнати високи художествени резултати в областта на литературата и изкуството, на творци със значителен принос за духовното развитие на Сливен и българската култура.

Пет номинации за наградата „Добри Чинтулов“ бяха подадени в Община Сливен. Избраната за носител на приза проф. Юлия Кръстева беше предложена от ръководството на Бургаския свободен университет.

За удостояване с наградата бяха предложени също - проф. д-р Андроника Мартонова – изкуствовед (в областта на киното), работи в Институт за изследване на изкуствата при БАН, проф. д-р Камен Цветков – скулптор, преподавател в катедра „Рисуване и моделиране“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, доц. д-р Светлин Балездров – графичен дизайнер, преподавател в Национална художествена академия и Соня Келеведжиева – писател, литературен критик, преподавател в Инженерно-педагогически факултет – Сливен към Технически университет – София.

Носителят на тазгодишната награда на Община Сливен за литература и изкуство проф. Юлия Кръстева е автор в сферата на философията, естетиката, анализа и семиотиката на световно ниво и със сигурност сред трите най-силни фигури в тази област за Франция.

Родена е в Сливен на 24 юни 1941 г. и от малка учи френски език. Завършва Френска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1964 г. От 1966 г. живее във Франция и пише на френски език. С работата си е в основата на структуралистката литературно-философска група „Тел Кал“. Съпруга е на нейния водач Филип Солерс.

Юлия Кръстева е професор в Парижкия университет „Дени Дидро“ и има частна практика като психоаналитик. Редовно преподава в Колумбийския университет в Ню Йорк като гост-професор, където дели професорския стол по семиология с Умберто Еко и Цветан Тодоров. Норвежкото правителство и дава през 2004 г. Холбергова награда за „новаторската работа, посветена на въпросите, които са разположени в пресечната точка между език, култура и литература“.

През април 1997 г. Кръстева получава Ордена на Почетния легион на Франция, а през 2022 г. тя бе първият българин, издигнат в ранг на „Велик професор на Почетния легион“ и наречена от президента Макрон „последната публично известна интелектуалка“.

През 2023 г. е удостоено със званието Почетен гражданин на Сливен.

На 14 септември 2026 г., по повод нейната 85-а годишнина, Юлия Кръстева е удостоена с отличието „Голям кръст на Националния орден за заслуги“ от президента на Република Франция Еманюел Макрон. В речта си по този повод френският президент говори за детските спомени на родената в Сливен Юлия Кръстева, обагрени от неповторимите чествания на 24 май, когато азбуката заема централно място по улиците на Града под Сините камъни.

Наградите на Община Сливен за 2026 г. предстои да бъдат връчена на тържествена церемония на 23 октомври, от 18 ч. в зала „Сливен“.

Снимка: Уикипедия