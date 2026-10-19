Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 19.10.2026 г.

19.10.2026 11:34 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 69

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 16.10.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 19.10.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: 18-годишен е задържан за грабеж. Полицейски служители от участък „Надежда“ към РУ-Сливен започват работя по случая на 16 октомври след получен сигнал от жена на 69 години, която е заявила, че около 11,00 часа на същата дата в района на ЖП гарата в град Сливен неизвестен извършител, след като е използвал сила й е отнел супата от 15 евро. След проведените издирвателни действия е задържано момче на 18 години без криминални прояви. Доброволно е предал откраднатата сума. По случая е образувано бързо производство.

Притежание на наркотични вещества са установили полицейски служители от участък „Запад“ към РУ-Сливен. На 16 октомври, при обход в сливенския квартал „Речица“, е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген Голф“, управлява от 29-годишен мъж от град Сливен. Той е предал стъклен съд, съдържащ суха листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Служители на сектор „Криминална полиция“ към РУ-Сливен са задържали 23-годишен мъж за хулиганство. Той е с множество криминални прояви. До неговото поредно задържане се е стигнало след получен сигнал, че около 08,00 часа на 16 октомври със запалителен предмет на няколко места е почернена дограмата на централния вход на училище в град Сливен, което се намира в непосредствена близост до детска градина и детска ясла. Подалите сигнала са изразили явно възмущение от непристойните действия, изразени в явното неуважение към личността и обществото. Извършителят е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицейски служители от участък „Петолъчка“ към РУ-Сливен са задържали мъж на 35 години от село Желю войвода, който противозаконно е попречил на орган на властта да изпълни задълженията си. На 16 октомври, около 20,15 часа, полицейски екип се отзовава на сигнал, в който се казва, че в центъра на село Желю войвода има свободно оставени агресивни кучета. По това време на същото място се е провеждало събитие с участието на деца. Собственикът на животните не е изпълнил полицейско разпореждане и е отказал да ги прибере. Направил е опит да ги насочи към полицейските служители, като същевременно е отправял обиди, заплахи и закани към органите на реда. Ситуацията е овладяна. Мъжът отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Служители на РУ-Сливен работят по сигнал за причинени материални щети по автомат в игрална зала, получен на 17 октомври. По данни на заявителя е нанесена щета на стойност около 1500 евро. По случая е образувано досъдебно производство.

Котел: Служители на РУ-Котел са задържали 45-годишен мъж за палеж. На 16 октомври, в 12, 20 часа, в РУ - Котел е получено съобщение за пожар в къща, намираща се в село Кипилово. На място е изпратена дежурно-оперативна група от РУ-Котел. Пожарът е унищожил 50 кв. м. покривна конструкция и покъщнина, като нанесените щети са в процес на изясняване. Вследствие на проведените издирвателни действия и събраните доказателства, като евентуален извършител на деянието, е задържан криминално проявен мъж на 45 години от град Котел. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

22-годишен мъж е задържан от служители на РУ-Котел за отправяне на закани за убийство в условията на домашно насилие. Сигналът е получен на 16 октомври. Задържаният, в двора на дома им в село Градец, е отправил закани към майка си. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: 52-годишен водач на лек автомобил „Пежо“ е хванат да управлява след употреба на алкохол над допустимото. Проверката е извършена на 18 октомври, около 02,50 часа, в град Нова Загора от полицейски екип, извършващ контрол през нощта на територията на града и малките населени места. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /2,2 промила/. Водачът е задържан за 24 часа, автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 13 сигнала за произшествия в дните от 16 до 19 октомври. Своевременно са ликвидирани 10 пожари, без да причинят преки материални щети. Оказана е техническа помощ при 2 от сигналите.

На 16.10.2026 г., в 12,08 часа, в РСПБЗН – Котел е получен сигнал за пожар в къща, намираща се в село Кипилово. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Котел. Пострадали няма. Спасени са 2 сгради. Унищожени са 50 кв. м. покривна конструкция, домашно имущество, хранителни продукти и други вещи. Причината за пожара е в процес на установяване.