17-годишната балерина Рая Данева е новата „Мис Сливен 2026“

19.10.2026 12:02 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 39 минути | 44

Заместник-кметът на Община Сливен Пепа Чиликова връчи лентата на победителката, Мария Колева и Елена Стефанова станаха нейни подгласнички.

17-годишната Рая Данева е новата носителка на титлата „Мис Сливен 2026“. Тя спечели короната в конкурсната вечер на 15 октомври в зала „Сливен“, която се проведе с подкрепата на Община Сливен.

Лентата на победителката бе връчена лично от заместник-кмета на Община Сливен Пепа Чиликова, която бе сред официалните гости на събитието.

За първа подгласничка бе избрана Мария Колева, а титлата втора подгласничка заслужи Елена Стефанова.

Новата „Мис Сливен“ е висока 170 см и в момента е ученичка в 11. клас в Професионалната гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ в Сливен, където изучава специалност „Банково дело“.

Освен с образованието си Рая активно се занимава и с танци. Тя е част от балет „Барби“ и участва в състезания както в България, така и в чужбина, от които има спечелени отличия. Именно с танците са свързани и бъдещите ѝ планове – младата красавица иска да продължи развитието си на професионално ниво и да кандидатства специалност „Балетна хореография“ в Академията за музикално и танцово изкуство.

И тази година конкурсът събра на една сцена млади момичета с различни интереси, таланти и амбиции. Претендентките за короната дефилираха в спортната линия и официалните рокли на Стоян Радичев. Те имаха възможност да покажат своята индивидуалност, увереност и сценично присъствие.

Особена заслуга за атмосферата имаше и публиката в зала „Сливен“, която за пореден път посрещна участничките с много емоции. Именно тази енергия превърна конкурса в запомнящо се преживяване както за момичетата на сцената, така и за всички присъстващи.

Празничната програма бе допълнена от изпълненията на Dance Studio Barbie към Военен клуб – Сливен, както и от музикалните участия на Nelita и оперната прима Веселина Тодорова – Voix, водеща на събитието бе лицето от малкия екран Пепа Костадинова.

Всички участнички в „Мис Сливен 2026“ получиха специални подаръци от партньорите на събитието.

„Мис Сливен 2026“ се проведе за поредна година с подкрепата на Община Сливен, продължавайки традицията да предоставя сцена за изява на младите момичета от града.