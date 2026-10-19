Наградата „Милосърдие“ за 2026 година се присъжда на Величка Авджиева

19.10.2026 12:07 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 34 минути | 41

На свое заседание комисията за избор на носител на наградата „Милосърдие“ определи за неин носител за 2026 г. Величка Авджиева.

Предложението за удостояването й с наградата е внесено от група общински съветници.

Величка Авджиева започва професионалния си път като социален работник през 2000 г. в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Ст. Детепазител“, след като завършва висшето си образование, специалност „Социални дейности“, във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

От 2007 г. е директор на Дневен център за деца с увреждания „Ст. Детепазител“ и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Ст. Детепазител“. През 2023 г. поема ръководството и на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, намиращ се на ул. „Баба Тонка“ 54.

Като директор на социални услуги основен акцент поставя върху ефективното управление на екипа, качеството на предоставяната подкрепа и създаването на сигурна, подкрепяща и уважителна среда за потребителите. Натрупаният професионален опит е помогнал да изгради умения за работа в динамична среда, вземане на управленски решения, разрешаване на проблемни ситуации, работа с различни професионални групи и ефективно управление на човешки и материални ресурси.

В основата на професионалната й философия стоят отговорността, професионалната етика, уважението към човешкото достойнство и убеждението, че качествена социална услуга се изгражда чрез компетентен екип, индивидуален подход и постоянен стремеж към подобряване на предоставяната подкрепа.

Наградата предстои да бъде връчена на тържествен концерт на 23 октомври от 18 ч., в зала „Сливен“. Проявата е по повод Димитровден – празника на Сливен.