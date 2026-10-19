Сливен, кратки вечерни новини, 19.10.2026 г., понеделник

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 13 сигнала за произшествия в дните от 16 до 19 октомври.
По повод Деня на свети Йоан Рилски Чудотворец – небесен покровител на българските лекари, кметът на Сливен Стефан Радев отправи поздрав към медицинските специалисти от общината.
Професор Юлия Кръстева е тазгодишният носител на наградата „Добри Чинтулов“ на Община Сливен.
Величка Авджиева е тазгодишният носител на наградата „Милосърдие“.
Донка Манова от БСП спечели извънредния вот за кмет в сливенското село Трапоклово.
Няма да има балотажи в селата Трапоклово и Съдийско поле в област Сливен, след като на частичните местни избори бяха избрани кметове.
17-годишната Рая Данева е новата носителка на титлата „Мис Сливен 2026“, тя спечели короната в конкурсната вечер на 15 октомври в зала „Сливен“, която се проведе с подкрепата на Община Сливен.
В Сливен пристигнаха бюлетините за президентските избори на 25 октомври.