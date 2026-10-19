Една снимка. Десетки усмивки. Едно голямо послание – всяко дете има място

19.10.2026 14:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 64

На тази снимка няма различия. Няма ограничения. Няма бариери. Има деца. С мечти, усмивки, талант и огромно желание да бъдат заедно. Има протегнати ръце, споделена радост и нещо много по-ценно от всяка победа - усещането, че принадлежиш.

На 17 октомври Сливен отново доказа, че спортът е много повече от игра - той е сила, която обединява, вдъхва увереност и отваря врати. Второто издание на приобщаващия спортен празник „СЛИВЕН СПОРТУВА ЗАЕДНО“ събра деца, родители, спортисти, треньори и доброволци около една кауза, която заслужава не просто подкрепа, а сърце.

Каузата всяко дете да има шанс. Да бъде видяно. Да бъде прието. Да опита, да се осмели, да успее и да се радва заедно с другите. Защото не всички деца тичат с еднаква скорост. Не всички прескачат едни и същи препятствия. Не всички показват възможностите си по един и същи начин. Но всяко от тях има своя сила, свой талант и своето място сред останалите. И нито едно дете не бива да остава отстрани заради различията си.

Празникът изпълни пространството с движение, емоции и спортен дух. Младите спортисти от клуб по джудо „Хаджи Димитър“, клуб по борба „Станка Златева“ и отбора по спортна акробатика „Стефан Данчев“ вдъхновиха участниците със своите демонстрации. Децата, с помощта и на атлети от спортните клубове „Сливен Баскет“, ФК „Сливен“, ФК „Сините камъни“, ФК „Спартак Бяла“, Сдружение „Спортен клуб по тенис на маса – Сливен – 2009“ и СКВ „Сливен Волей“ се впуснаха в различни спортни предизвикателства – волейбол, баскетбол, борба, тенис на маса, футбол, флаг футбол, стрелба в мишена и паркур. Но най-голямата победа не беше в резултатите. Тя беше в смелостта да опиташ, в радостта от споделената игра, в подадената ръка и в усмивката на дете, което знае, че е част от отбора.

Зад тази среща стоят усилията на отбор „Смелите делфини“ към Клуб по плуване „Сливен 2002“, с подкрепата на Община Сливен и Асоциацията за развитие на българския спорт, както и отдадеността на треньори, специалисти, доброволци и семейства, които вярват, че приобщаването не е просто дума, а действие, което започва от всеки един от нас.

Тази обща снимка е повече от спомен от един спортен празник. Тя е обещание. Че ще продължим да създаваме възможности. Че ще учим децата си не да се страхуват от различията, а да ги приемат. Че ще изграждаме свят, в който никое дете няма да трябва да доказва, че заслужава да бъде там. Защото всяко дете заслужава шанс. Всяко дете заслужава подкрепа. Всяко дете заслужава да бъде част от отбора. И когато един ден погледнем тази снимка, нека не виждаме просто децата, които са спортували заедно. Нека виждаме обществото, което искаме да бъдем - по-добро, по-съпричастно и с отворено сърце за всеки.

„СЛИВЕН СПОРТУВА ЗАЕДНО“ - защото най-голямата победа е да има място за всички!