На финален етап е ремонтът на Военния стадион в Сливен

20.10.2026 11:22 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 71

Ремонтът на Военния стадион в Сливен е на финален етап. Остава полагането на тартановата настилка на лекоатлетическата писта и на гранулата върху футболния терен. Това съобщи в предаването „Сливен на фокус“ по телевизия КАНАЛ 6 заместник-кметът на община Сливен Камен Костов.

По думите му изпълнението на проекта се е забавило заради забавени плащания от държавата по приложение № 3. Конкретен срок за приключване на дейностите все още не може да бъде посочен, тъй като той зависи от осигуряването на средствата и сроковете за доставка на необходимите материали.

Проектът включва обновяване на игрището, лекоатлетическата писта и сградата със съблекалните, която е преминала през основен ремонт.

Трибуните обаче няма да бъдат ремонтирани на този етап. Според Камен Костов необходимият финансов ресурс е значителен и за изпълнението на тези дейности ще трябва да се търси допълнително финансиране.

Общината обсъжда и различни варианти за бъдещото стопанисване на стадиона. Целта е спортният обект да се използва интензивно и да бъде достъпен за възможно най-много деца, спортисти и граждани.

Изкуствената тревна настилка е избрана именно с оглед на по-голямото натоварване и възможността за провеждане на повече тренировки.