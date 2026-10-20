Сливен, кратки вечерни новини, 20.10.2026 г., вторник

20.10.2026 16:02 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 59

Д-р Ангел Ангелов, бивш началник на отделението по хирургия в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, получи наградата „Лекар на годината“ на Регионалната колегия на Българския лекарски съюз (БЛС).

Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ в Сливен организира творческа работилница и тази събота, 24 октомври, по повод празника на града – Димитровден.

Обновяването на Военния стадион в Сливен е на финален етап, предстои да бъдат положени тартановата настилка на лекоатлетическата писта и гранулата върху футболното игрище.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 9 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

Окръжен съд – Сливен сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за подобряване на енергийната ефективност на сградата на съда.

Малко над десет години оцеля сливенският завод "Лемприер уул" на едноименния австралийски преработвател на сурова вълна - българската фабрика затваря, считано от 1 декември.

Един от най-известните и разпознаваеми български фолклорни ансамбли – „Пирин“ гостува в Сливен на 27 октомври от 18:00 часа в залата на Драматичен театър „Стефан Киров“.

Колективът на Окръжен съд – Сливен изказа най-искрени съболезнования и съчувствие към семейството и близките по повод кончината и тежката загуба за адвокат Гинка Моллова.