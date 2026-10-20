Продължават спортните двубои в турнира за Купата на кмета

20.10.2026 14:31 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 54

Петият турнир в Сливен за купата на Кмета продължава. След футбола, днес започнаха спортните срещи по волейбол и баскетбол. В двубоите играят ученици във възрастови групи 5-7, 8-10 и 11-12 клас. Надпреварата продължава и утре.

Тази година над 550 млади участници се включиха в турнира. Те бяха противопоставени в 58 училищни отбора - 26 футболни, 13 баскетболни и 19 волейболни отбора, разпределени в три възрастови групи.

Отборите, класирали се на първите три места, ще получат купи, медали и парични премии. Специално отличие традиционно ще бъде връчено и за феърплей – на училището, което е спазило всички регламенти и е показало най-висока спортна култура и коректност.

Награждаването на участниците ще се състои на 21 октомври в спортна зала „Васил Левски“. Началото е предвидено за около 16.30 ч.

Турнирът е част от програмата на Община Сливен за празника на града – Димитровден. Спортната инициатива се организира от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Общинския съвет по наркотични вещества към Община Сливен. Акцентът са младите хора и насърчаването на физическата им активност, повече дейности на открито – далеч от екраните и електронните устройства.