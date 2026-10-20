20.10.2026 15:50 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 55

Как изглежда Сливен през очите на едно дете? Отговорите отново са цветни, смели и различни. За 32-ри път общоградският конкурс за рисунка „Аз и моят град“ даде възможност на деца да разкажат със своите картини какво обичат в родния си град, как го усещат и какво място заема той в техния свят.

Конкурсът е сред традиционните акценти в програмата за отбелязване на празника на Сливен – Димитровден. Организатори са Община Сливен и Художествена галерия „Димитър Добрович“. Началото на конкурса е поставено по идея на уважавания сливенски художник Даниела Ненчева, която напусна този свят преди девет години. Вече повече от три десетилетия инициативата продължава да събира млади таланти, вдъхновени от Града под Сините камъни. През последните години конкурсът разшири своя обхват и отвори възможност за участие и на деца от различни градове в страната.

В тазгодишното издание деца от пет възрастови групи пресъздадоха своите мисли, идеи и усещания, свързани с родния град. Творбите бяха оценявани от жури в състав Адриан Аврамов и Каролин Капитанова – уредници в Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен.

Днес къща „Миркович“ се изпълни с усмивки, цветове и вълнение. На награждаването се събраха малките и по-големи художници, техните родители, преподаватели и любители на изобразителното изкуство. Заместник-кметът Пепа Чиликова подчерта, че рисунките са много повече от резултат от талант и усърдна работа. Те показват начина, по който децата виждат Сливен – какво обичат в него, какво ги впечатлява и какво място заема градът в техния свят. Тя благодари на всички участници за въображението, знанията и труда, с които са разказали своята лична история за Сливен. „Бъдете любопитни, смели и вдъхновени! Продължавайте да мечтаете, да създавате и да вярвате в собствените си възможности. А където и да ви отведе животът, винаги носете Сливен в сърцата си – с неговите планини, история, хора и спомени, така както Даниела Ненчева го носеше“. Заместник-кметът отличи с поощрения и награди на Община Сливен най-откроените малки творци. Специалната награда на името на Даниела Ненчева тази година получи Калин Канев, второкласник в Начално училище „Васил Левски“.

Отличието на Художествена галерия „Димитър Добрович“ връчи нейният директор Маргарита Пенева. То беше присъдено на 14-годишната Дарена Петкова от школа „Млади виртуози“.

Конкурсът „Аз и моят град“ отново показа, че Сливен има какво да каже на децата – и че децата имат какво да кажат за Сливен. Понякога с думи, но най-често – с цветове, въображение и рисунки. Организаторите благодарят на всички деца от училища, детски градини и школи за активното участие и за това, че и тази година превърнаха „Аз и моят град“ в пъстра среща с любовта към Сливен.

В прикачения по-долу файл, се съдържат имената на всички поощрени и наградени участници: