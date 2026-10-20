20.10.2026 16:05 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 61

Първият етап от програмата за енергийно обновяване на жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост в Сливен е приключил с изпълнението на проектите за 18 блока. Всички средства по тях са разплатени, а общината работи по окончателното отчитане на оставащия обект. Това съобщи в предаването „Сливен на фокус“ по телевизия КАНАЛ 6 заместник-кметът Камен Костов. Той уточни, че за разлика от страната, където обновяването на 53 жилищни сгради все още не е приключило, в Сливен дейностите се изпълняват без забавяне.

По отношение на сигналите за проблеми с качеството на санирането, Костов посочи, че Общината поддържа постоянен контакт със собствениците, включително и след приключването на строителните дейности.

Едно от предизвикателствата е, че количествено-стойностните сметки за обектите са били изготвени преди около три години. Това е довело до изпълнение на строителните работи при ограничени финансови параметри. По думите на заместник-кмета Общината е положила усилия да осигури приемливо качество и добра експлоатация на обновените сгради.

Работата по програмата продължава и със следващия етап, в който са включени още 16 блока. Предстои общината да възложи проектирането и да пристъпи към изпълнение на дейностите.

Костов отбеляза, че при част от обектите има затруднения заради забавяне от страна на изпълнителите и недостатъчен капацитет. Процедурите обаче трябва да се провеждат при спазване на изискванията на закона за обществените поръчки.

За още новини и предстоящи събития се присъединете към Община Сливен - актуални новини във Viber