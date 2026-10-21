21.10.2026 12:18 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 54

Делегации от градовете Печ, Унгария, Алба Юлия, Румъния и Ниш, Сърбия, пристигат в Сливен в навечерието на празника на града - Димитровден. От унгарска страна чуждестранните гости ще бъдат общинските съветници Чаба Баркоци и Ищван Чаба. В румънската делегация ще участват Юлиян Бунеа – експерт по международните отношения, финансовият експерт Сузана Гогуца и Диана Стурца – експерт в сферата на общинската собственост. От страна на сръбския Ниш в града под Сините камъни ще гостува заместник-кметът Бобан Манчев.

По програма чуждестранните делегати ще проведат среща с кмета Стефан Радев и екипа му, с председателя на местния парламент Димитър Митев и общински съветници. Гостите ще се включат в тържествената сесия на Общинския съвет на 23 октомври в зала „Сливен“. Вечерта на същия ден те ще присъстват и на тържествения концерт по повод Димитровден, на който ще бъдат връчени наградите на Община Сливен за 2026 г.

Връзките между Сливен и Печ датират от 1969 год. В края на 2002 г. е приета Програма за съвместна работа за 2003 год. Сътрудничеството се осъществява в широк спектър от дейности, обем на групи и разработката на съвместни проекти.

Заради богатото си културно-историческо наследство, Печ е обявен за град-музей и е под закрилата на ЮНЕСКО.

Партньорството между Сливен и Алба Юлия е факт от 2002 г. Сътрудничеството с румънския град се осъществява чрез съвместни проекти по програми на Европейския съюз и размяна на творчески състави.

Сливен и Ниш официално подписаха споразумение за побратимяване и сътрудничество през 2025 година. Партньорството, обаче започва през 2019 г. с Община Сливен по съвместен европейски проект. През юни 2026 г. сливенска делегация участва в мащабен туристически форум в Ниш.