Сливен празнува своите достойни имена с тържествен концерт и награди на Общината

21.10.2026 15:18 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 67

Празнична сцена, силни емоции и признание за хората, които прославят Града под Сините камъни – това очаква публиката на тържествения концерт, на който ще бъдат връчени наградите на Община Сливен. Събитието ще се състои на 23 октомври от 18 ч. в зала „Сливен“. Програмата на вечерта ще събере на една сцена музиканти, певци и изпълнители за един истински и пищен спектакъл в навечерието на Димитровден – празника на Сливен.

В концерта ще участват сливенският Симфоничен оркестър, оркестърът и хорът при Ансамбъл за народни песни и танци – Сливен и смесен хор „Туида“. Музикалната програма ще премине под палката на Димитър Христов, диригент на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио /БНР/. В нея ще се включат и солистите Мария Стефанова – сопран, Христина Белева – гъдулка, Петър Миланов – тамбура, Петьо Костадинов – гайда и Калоян Минчев – ударни инструменти.

На сцената в поредната си роля на водещ ще излезе известната актриса Гергана Стоянова.

Това няма да бъде просто концерт. Това ще бъде вечер на признанието – към хората, които със своя талант, труд и постижения допринасят за името и авторитета на Сливен. Входът е свободен, за да могат повече граждани и гости на града да станат част от празничната вечер. Във фоайето на зала „Сливен“ ще бъде разположен екран, на който концертът ще бъде излъчван на живо.

На 23 октомври Сливен ще аплодира своите достойни имена.

Организатор на събитието е Община Сливен.