На Индустриалния парк в Сливен стъпи първият инвеститор

21.10.2026 17:50 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди 25 минути | 27

Община Сливен е създала изключителна организация и стройна структура за инвеститорите в Индустриален парк. Това заяви по време на церемонията по първа копка Росен Гогошев, съсобственик на фирмата, която е първият инвеститор в Парка. Старозагорската компания планира да изгради търговско-складова база върху терен от около 4,5 декара с инвестиция от над 1 милион евро. Фирма „Болид“ има три собствени бази – в Стара Загора, София и Хасково. „Аз никъде не съм виждал такава експедитивност и готовност, както при работата с Община Сливен. През май сключихме сделката, започнахме да проектираме през юни. През август вкарахме документацията в Общината, а месец по – късно излезе строителното разрешение. Това са четири месеца – от покупката до началото на същинската работа. Имаме други два обекта в Сливен и Пампорово, които са от 2014 и 2016г. и все още не можем да започнем работа заради тромава бюрокрация. Благодаря на кмета Стефан Радев и Общината за безупречното сътрудничество“, заяви Росен Гогошев. Категоричен е, че паркът е с изключителни предимства. Намира се на много комуникативно място, с изцяло изградена инфраструктура - ток, вода, газ, паркинг и път. Фирма „Болид“ вече 10 г. има складова база в Сливен, но тя е под наем.

От своя страна кметът Стефан Радев припомни, че основна цел е да се дава предимство на местните бизнеси. „С нашия първи инвеститор изминахме пътя само за 4 месеца. Всеки, който се занимава с бизнес знае, че това е светкавична скорост за инвестиционен процес. Това е и нашата цел, да разполагаме с такива терени, които можем веднага да предоставим за инвестиции. Важно е бизнесът, който се развива тук да е устойчив във времето и да предлага високи доходи за служителите си“, каза кметът Стефан Радев и допълни, че в момента на финален етап са разговорите и с трети инвеститор - производствена компания. „Предстои развитие на този терен. За нас е важно да се създават добре платени работни места. Водят се много разговори. Важно е да се създават устойчиви производства, които да предоставят добри доходи на хората“, каза Радев.

Управителят на Индустриален парк Соломон Москона също поздрави първите инвеститори и благодари, че са избрали именно Сливен, като успешна дестинация, за да развиват бизнеса си. Той съобщи, че има интерес от компании в различни сектори. „Имаме интерес от Българската асоциация по авиация, които имат идеи за сериозни инвеститори. Водят се преговори и с друг инвеститор, който е обърнал поглед към нашия терен в Сливен. Очаквам тези месеци до края на годината един доста засилен инвеститорски интерес, което да донесе много добри новини за нашия град“, каза Москона.

На церемонията по първа копка присъстваха още председателят на Общински съвет Димитър Митев, заместник – кметовете на Сливен и Стара Загора, представители на бизнеса, както и вторият инвеститор в индустриалния парк, който скоро също започва работа. Това е дистрибуторската компания „Шугарленд“, която инвестира 700 000 евро в нов производствен проект. Очаква се първата копка да е в края на годината.