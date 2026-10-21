Сливен, кратки вечерни новини, 21.10.2026 г., сряда

21.10.2026 16:34 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 3 часа | 101

Със символична първа копка започна изграждането на обекта на първия инвеститор в Индустриален парк – Сливен.

На 23 октомври от 18:00 ч. в зала „Сливен“ ще се състои тържествен концерт, организиран от Община Сливен, по време на който ще бъдат връчени общинските награди на личности с принос към развитието и авторитета на града.

Днес голямата зала на Драматичен театър „Стефан Киров“ в Сливен бе домакин на концерт на швейцарския хор „Knabenkantorei Basel“, посветен на 40-годишнината от създаването на Факултет и Колеж – Сливен към Технически университет – София.

Представители на побратимени и партньорски градове от Унгария, Румъния и Сърбия ще посетят Сливен в навечерието на празника на града – Димитровден.

Почитатели на стариградската и народната песен се събраха на празничен концерт в Сливен по повод предстоящия празник на града – Димитровден.

Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен получи ценно дарение от 35 уникални издания на чужди езици в навечерието на празника на града – Димитровден.

Първият етап от програмата за енергийно обновяване на жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост в Сливен е приключил успешно с обновяването на 18 блока.