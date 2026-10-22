В Твърдица започна изграждането на батериен парк с технология Tesla Megapack 2XL

22.10.2026 09:29 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 31 минути | 41

На 20 октомври в индустриалната зона на Твърдица беше направена първа копка на нов парк за съхранение на електроенергия, базиран на технологията Tesla Megapack 2XL. Проектът е първият от три планирани обекта, които ще бъдат реализирани в партньорство между „Асарел Трейд“, Power Profit и Tesla.

В церемонията участваха министър-председателят Румен Радев, министърът на енергетиката Ива Петрова, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, представители на Tesla и инвеститорите.

Системата в Твърдица ще бъде с капацитет за съхранение 300 MWh и ще включва 80 батерийни единици Tesla Megapack 2XL и 20 трансформатора с мощност 4,4 MVA всеки. Предвижда се съоръжението да бъде въведено в експлоатация през второто тримесечие на 2027 година.

Проектът е част от по-мащабна инвестиционна програма за над 350 млн. евро. Общият капацитет за съхранение на електроенергия на трите планирани обекта се очаква да надхвърли 2300 MWh.

По време на посещението си премиерът Румен Радев подчерта значението на технологиите за съхранение на енергия за стабилността и гъвкавостта на електроенергийната система. След церемонията той и двамата министри проведоха среща с представители на Tesla, на която са обсъдени възможности за бъдещи инвестиции в България.

Началото на проекта поставя Твърдица сред местата в страната, в които се реализират мащабни инвестиции в съвременни системи за съхранение на електроенергия.