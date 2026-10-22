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„Празник на тиквеното вълшебство“ събра жители на Котел

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 48 минути | 57

„Празник на тиквеното вълшебство“ събра жители на Котел

В Котел се проведе „Празник на тиквеното вълшебство“, организиран по инициатива на Общинската организация на инвалидите в града.

Идеята за събитието е на членовете на клуба, които превърнаха любовта си към кулинарията в повод за есенна среща и споделени емоции.

На празничната трапеза бяха представени разнообразни ястия и десерти с тиква – кекс, щрудел, тиквено руло, печена тиква, тиквено-ябълков пай, тиква с индрише и различни сладкиши. Виното също беше част от есенната почерпка.

Организаторите уточниха, че инициативата не е свързана с Хелоуин, а е самостоятелна идея на клуба, създадена с желание за повече разнообразие в ежедневието и за споделяне на домашно приготвени ястия.

Събитието премина в приятелска атмосфера и показа колко различни вкусове и рецепти могат да бъдат създадени с един от най-характерните продукти на есенния сезон.

Снимки

„Празник на тиквеното вълшебство“ събра жители на Котел
„Празник на тиквеното вълшебство“ събра жители на Котел
„Празник на тиквеното вълшебство“ събра жители на Котел
„Празник на тиквеното вълшебство“ събра жители на Котел
„Празник на тиквеното вълшебство“ събра жители на Котел
„Празник на тиквеното вълшебство“ събра жители на Котел
„Празник на тиквеното вълшебство“ събра жители на Котел

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