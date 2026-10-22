22.10.2026 09:35 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 48 минути | 57

В Котел се проведе „Празник на тиквеното вълшебство“, организиран по инициатива на Общинската организация на инвалидите в града.

Идеята за събитието е на членовете на клуба, които превърнаха любовта си към кулинарията в повод за есенна среща и споделени емоции.

На празничната трапеза бяха представени разнообразни ястия и десерти с тиква – кекс, щрудел, тиквено руло, печена тиква, тиквено-ябълков пай, тиква с индрише и различни сладкиши. Виното също беше част от есенната почерпка.

Организаторите уточниха, че инициативата не е свързана с Хелоуин, а е самостоятелна идея на клуба, създадена с желание за повече разнообразие в ежедневието и за споделяне на домашно приготвени ястия.

Събитието премина в приятелска атмосфера и показа колко различни вкусове и рецепти могат да бъдат създадени с един от най-характерните продукти на есенния сезон.