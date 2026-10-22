22.10.2026 09:46 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 14 минути | 2

„Аякс Груп Холдинг“ АД заяви намерение за изграждане на ново високотехнологично месопреработвателно предприятие в Нова Загора. Проектът предвижда разкриването на над 200 работни места и развитие на нов производствен капацитет на територията на общината.

Основните параметри на инвестиционното намерение са представени в официално писмо до кмета на Нова Загора Галя Захариева от изпълнителния директор на „Аякс Груп Холдинг“ АД Венцеслав Славов. Предвижда се проектът да бъде реализиран от „Аякс Агро“ ООД, част от групата.

Между представители на инвеститора и общинската администрация вече е проведена работна среща. От Общината е заявена готовност за своевременно административно съдействие при придвижването на необходимите процедури при спазване на законовите изисквания.

Планираният месопреработвателен комплекс ще бъде разположен върху терен от около 70 декара. Предвижда се производството да бъде оборудвано със съвременни технологични системи и висока степен на автоматизация.

„Аякс Груп Холдинг“ развива дейност в агрохранителния сектор, включително свиневъдство, производство на фуражи, месопреработка и търговия. Компанията присъства в Нова Загора повече от десет години и работи на две производствени локации.

Сред мотивите за новата инвестиция са местоположението на града, транспортната свързаност и наличието на подходящи кадри. Очакванията са проектът да създаде нови възможности за заетост и да насърчи работата с местни доставчици и партньори.

Инвестиционното намерение е поредният проект, свързан с икономическото развитие на Нова Загора. Сред останалите инициативи са подготовката на Индустриален парк „Перла“, изграждането на „Ритейл Парк Нова Загора“ и проектът за Регионална търговско-туристическа зона в село Баня.

Индустриален парк „Перла“ се планира като модерна производствена и логистична зона, а в инвестиционната програма на Общината за 2026 г. са включени дейности по техническата инфраструктура за бъдещия парк.

През септември започна и строителството на „Ритейл Парк Нова Загора“. Проектът е разположен върху терен от 26 600 кв. м, като планираната търговска площ е около 11 000 кв. м. Очаква се комплексът да бъде завършен в началото на 2027 г.

В село Баня се изпълнява и проект за Регионална търговско-туристическа зона, който включва пространства за местни производители и занаятчии, фермерски пазар, зони за отдих и туристически дейности.

От Община Нова Загора посочват, че привличането на нови инвеститори, развитието на инфраструктурата и създаването на работни места остават сред основните направления за икономическо развитие на общината.