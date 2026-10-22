22.10.2026 09:49 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди 34 минути | 39

В Градската градина на Нова Загора се проведе традиционният лекоатлетически пробег – мемориал „Петко Йорданов – Динко Ганчев“, който събра ученици от четири учебни заведения в града.

Организатори на състезанието са Община Нова Загора и Клубът по лека атлетика „Лидер“ – Нова Загора. Пробегът първоначално беше планиран за 13 октомври, но заради неблагоприятните метеорологични условия се състоя на 21 октомври.

Инициативата е част от спортната програма по повод Петковден – празника на Нова Загора, и има за цел да популяризира леката атлетика и активния начин на живот сред подрастващите.

В надпреварата участваха ученици от СУ „Христо Ботев“, СУ „Иван Вазов“, НУ „Св. Паисий Хилендарски“ и ПГТТ „Атанас Димитров“. Състезателите бяха разпределени в различни възрастови групи, като дистанциите варираха от 150 до 1000 метра според класа на обучение.

Класиралите се на призовите места във всички възрастови групи получиха награди, осигурени от Община Нова Загора.

Мемориалният пробег е посветен на Петко Йорданов и Динко Ганчев и продължава традицията да съчетава почитта към тяхната памет с насърчаването на ученическия спорт, дисциплината и спортния дух.