22.10.2026 09:54 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 29 минути | 30

Наградата за журналистика „Дафне Каруана Галиция“ за 2026 г. беше присъдена в сряда за разследване на споразумението за миграция между Италия и Албания.

Награденото разследване е на журналистите Джакомо Дзандонини от Италия и Майте Вермеулен от Нидерландия и беше публикувано на нидерландската журналистическа платформа De Correspondent. Негов обект е споразумение, съгласно което Италия е изградила център за задържане и център за разглеждане на молби за убежище на албанска територия.

Наградата беше присъдена на церемония в Европейския парламент от представител на независимото жури, съставено от журналисти от всички държави членки на ЕС. Роберта Мецола, председател на Европейския парламент, и Пина Пичерно, заместник-председател, отговарящ за наградата, участваха в проявата, проведена в залата за пресконференции на Европейския парламент „Дафне Каруана Галиция“ в Страсбург.

Роберта Мецола заяви: „Девет години след бруталното убийство на Дафне Каруана Галиция, нашата решимост да видим справедливост остава непоклатима. Тези, които искаха да я заглушат, не успяха. Нейните репортажи достигнаха до повече хора от всякога, а нейната смелост продължава да вдъхновява. Наградата „Дафне Каруана Галиция“ почита тази смелост и отдаденост към истината. Европейският парламент ще продължи да подкрепя журналистите, да защитава свободата на печата и да се бори за справедливост“.

Между 4 май и 31 юли 2026 г. стотици журналисти от 27-те държави от ЕС кандидатстваха със свои разследвания. Журито подбра десет от общо 344 предложения, от които по-късно беше излъчен победител.

Информация за награденото разследване

В продължение на 18 месеца журналистите Джакомо Дзандонини и Майте Вермеулен правят разследване за De Correspondent във връзка със споразумението за миграция между Италия и Албания. Журналистите установяват, че съгласно споразумението заловените по пътя към Италия мигранти се отвеждат в Албания – държава извън ЕС. Там техните молби се отхвърлят чрез ускорена процедура и мигрантите биват депортирани в съответните държави на произход.

Разследването анализира споразумението и разкрива защо няколко държави от ЕС го разглеждат като „иновативен модел“ за бъдещето на европейската миграционна политика. За да разкрият пълната картина, журналистите подават над тридесет искания за свобода на информацията в шест европейски държави, както и до Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex. Те проследяват финансовите потоци и интервюират служители в мигрантските центрове, задържани мигранти, адвокати, депутати, представители на правителството и местни жители в Албания.

Авторите разказват за огромните пречки, които срещат в разследването. На журналистите е отказан достъп до управляваните от Италия центрове в Албания, а основната информация (включително броят на задържаните лица) не се оповестява публично. Разходите се покриват чрез процедури при извънредни ситуации, заобикалящи процедурите за възлагане на обществени поръчки, а от персонала се изисква да подписва декларации за поверителна информация.

Заедно с редактора Бебе Бланко Агтерберг, техническия редактор Шарън Куун и фотографа Франческо Белина, журналистите разследват възможните нарушения на правата на човека и на принципите на правовата държава.

Информация за наградата

Наградата се връчва с подкрепата на Европейския парламент в знак на почит към малтийската разследваща журналистка и блогърка Дафне Каруана Галиция, която беше убита през октомври 2017 г. Тя се присъжда всяка година за изключително журналистическо постижение, което насърчава или защитава основните принципи и ценности на Европейския съюз като човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и правата на човека.

За наградата могат да кандидатстват професионални журналисти и екипи от професионални журналисти от всякакви националности. Те трябва да представят задълбочени журналистически материали, публикувани или излъчени от медии, базирани в една от 27-те държави членки на Европейския съюз.

Европейският парламент връчва наградата и парично възнаграждение от 20 000 евро в знак на подкрепа за разследващата журналистика и защитата на журналистите по света.

Досегашни носители на наградата

2025 г. – Разследване на скритите финансови мрежи, позволяващи на Русия да извършва търговия с петрол, като избягва санкциите. (Разследването е координирано от Follow the Money.)

2024 г. – Разследване относно изчезването на непридружени деца мигранти („Изгубени в Европа“)

2023 г. – Съвместно разследване на крушението с мигрантския кораб „Пилос“ (Solomon, в сътрудничество с Forensis, StrgF/ARD и The Guardian)

2022 г. – Документалният филм „Централноафриканската република под руско влияние“ на Клемент Ди Рома и Карол Валаде (ARTE/France24/Le Monde)

2021 г. – „Проектът Пегас“, координиран от Забранените истории

Коя е Дафне Каруана Галиция?

Дафне Каруана Галиция е малтийска журналистка, блогър и активист в борбата с корупцията, автор на задълбочени анализи на корупцията, прането на пари, организираната престъпност, продажбата на гражданство и връзките на малтийското правителство с т.нар. „Досиета от Панама“. След тормоз и заплахи, на 16 октомври 2017 г. журналистката беше убита при експлозия на кола бомба. Общественото възмущение от начина, по който властите разследваха убийството, доведе до оставката на премиера Джоузеф Мускат. Членовете на Европейския парламент критикуваха пропуските в разследването, а през декември 2019 г. призоваха Европейската комисия да предприеме активни действия. Те се връщат към случая при всяка възможност – включително с тематична резолюция от 2023 г., в която се заклеймява ограниченият напредък в търсенето на съдебна отговорност от виновниците. Към днешна дата петима души са лишени от свобода за извършване на убийството. Организаторът, който стои зад убийството, обаче все още не е осъден.