Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 21.10.2026 г.

22.10.2026 10:38 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 57

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 20.10.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 21.10.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от сектор „Криминална полиция“ към РУ-Сливен при ежедневните действия по противодействие на наркоразпространението. На 20 октомври в град Сливен е извършена проверка на 43-годишен криминално проявен мъж. По първоначални данни в него са намерени и иззети ръчно свита цигара и полиетиленов плик, съдържащи суха листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

43-годишен мъж от град Сливен е задържан от полицейски служители за нарушаване на заповед за защита от домашно насилие. Сигналът е подаден на 20 октомври. Мъжът е отведен в РУ-Сливен и задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Служители на РУ-Сливен работят по сигнал за кражба на лични документи и мобилен телефон. Заявлението е подадено на 20 октомври от жена на 38 години. Пред органите на реда тя е обяснила, че вещите са откраднати около 14,30 часа на 19 октомври в района на автогарата в град Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: Специализирана операция по противодействие на престъпленията, свързани с изборното законодателство, и противодействие на конвенционалната престъпност, е проведена на 20 октомври на територията на РУ-Нова Загора. За времето от 08,30 до 17,30 часа са извършени проверки на превозни средства, рискови зони, лица от активния криминален контингент, заложни къщи, дружества за бързи кредити, търговски и други обекти.

В хода на акцията е задържан мъж на 35 години за извършване на серия кражби от вендинг автомати. В хода на работата по образуваните досъдебни производства се установява, че задържаният е съпричастен към четири взломни кражби от вендинг автомати за топли напитки на територията на град Нова Загора и общината.

Установен е мъж на 43 години, като при проверката в него е намерено и иззето пакетче, съдържащо вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 6 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Своевременно са ликвидирани 5 пожари, без да причинят преки материални щети. Оказана е техническа помощ при 1 от сигналите.