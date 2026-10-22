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Стефан Радев: Ще продължим да подкрепяме спорта в община Сливен, особено за подрастващите

, Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 49 минути | 29

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Още повече участници, адреналин, надграждане на формата и по-голяма емоция. Това е само малка част от всичко, което съпроводи тазгодишния, вече Пети турнир, за купата на кмета. Над 550 ученици съпоставиха 58 отбора от сливенските школа и не спестиха сили и енергия в двубоите през дните на турнира. Те показаха на какво са способни в три вида спорт – футбол, волейбол и баскетбол. Отборите се съревноваваха в три възрастови групи 5-7, 8-10 и 11-12 клас.

Кулминацията на надпреварата беше на 21 октомври, когато се състоя награждаването на най-добрите в отделните възрасти и спорт. Треньорите, съдийския състав и отборите поздрави в зала „Васил Левски“, кметът на община Сливен Стефан Радев. Той връчи и наградите на отличените. „Спортът е важен, затова залагаме толкова много на него. Той е важен за изграждане на характера, за дисциплината и формирането на бъдещите лидери. Продължаваме да подкрепяме спорта, особено за подрастващите. Турнирът ще продължи да пише своята история и надграждане с още повече инициативи, както беше през настоящата година“, заяви кметът. Радев благодари на секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ в Сливен – Лилия Радева, която е в основата на организацията на проявата. Партньор в инициативата е Превантивно-информационният център /ПИЦ/ в Сливен.

Във волейбола, във възрастова група 11-12 клас, първи станаха ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“, следвани от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“. На трето място се класираха СУ „Пейо Крачолов Яворов“.

В същата възрастова група при футбола първи станаха ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“. Втори се класираха ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“. Бронзът отиде при отбора на ХГ „Дамян Дамянов“.

При по-малките футболисти, във възрастова група 8-10 клас, победител стана отбора на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“. Негов подгласник е СУ „Константин Константинов“, следван от тима на ПГТО „Добри Желязков“.

Във волейбола, във възраст 8-10 клас, златото завоюва ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“. След него на второ място остана СУ „Константин Константинов“. Трети се нареди отборът на ППМГ „Добри Чинтулов“.

В двубоите по баскетбол 5-7 клас, първи станаха СУ „Пейо Крачолов Яворов“. Втори – СУ „Константин Константинов“, а на трето място - отборът на ОУ „Д-р Иван Селимински“.

При футбола в същата възрастова група първото място завоюва тимът на ОУ „Елисавета Багряна“. Среброто отиде при ППМГ „Добри Чинтулов“, а бронзът остана за ОУ „Братя Миладинови“.

При най-големите в баскетбола, 11-12 клас, златни медали спечелиха учениците на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“. Втори се класираха СУ „Константин Константинов“. Трети се наредиха СПГСГ „Арх. Георги Козаров“. В същия вид спорт в по-малката възрастова група 8-10 клас, първенец стана ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“. Втори се наредиха ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, а на трето място се класира тимът на ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“.

В най-малката възрастова група във волейбола 5-7 клас шампиони са ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Среброто отиде при ОУ „Д-р Иван Селиминиски“. Бронзови медали получиха учениците от СУ „Константин Константинов“.

Отборите, класирали се на първите три места, получиха купи, медали и парични премии.

Тази година наградата за феърплей отиде при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Те получиха ваучер за екскурзия до туристическа дестинация.

За първи път беше връчена специална награда за спортсменство и дисциплина. С нея беше отличен отборът на  ПГТО „Добри Желязков“. Наградата им осигурява спортни консумативи и различни пособия в сферата на активния начин на живот.

Петият турнир за купата на Кмета доказва за поредна година, че спортът обединява, възпитава и изгражда характери. Той учи на дисциплина, постоянство и уважение към другия и показва на младите хора, че успехът идва с труд, воля и екипност. Защото спортът не просто създава шампиони – той формира личности.

Проявата е част от програмата на Община Сливен за празника на града – Димитровден.

 

Снимки

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Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir
Turnir

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