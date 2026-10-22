Сливен, кратки вечерни новини, 22.10.2026 г., четвъртък

22.10.2026 16:23 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 17 минути | 3

Дирекция „Бюро по труда“ – Сливен обяви, че разполага с финансови средства за сключване на договори с работодатели от общината по различни програми и насърчителни мерки за заетост, обучение и професионална квалификация през октомври 2026 г.

Поредно вдъхновяващо преживяване преживяха участниците вчера в груповата психологическа работа „Виждам те“ в Психологическо студио „KatrInside“.

Със символична първа копка започна изграждането на обекта на първия инвеститор в Индустриален парк – Сливен - старозагорската компания „Болид“ ще изгради търговско-складова база върху терен с площ около 4,5 декара, като планираната инвестиция надхвърля 1 млн. евро.

На 23 октомври от 18:00 ч. в зала „Сливен“ ще се състои тържествен концерт, организиран от Община Сливен, по време на който ще бъдат връчени общинските награди на личности с принос към развитието и авторитета на града.

Голямата зала на Драматичен театър „Стефан Киров“ в Сливен бе домакин вчера на концерт на швейцарския хор „Knabenkantorei Basel“, посветен на 40-годишнината от създаването на Факултет и Колеж – Сливен към Технически университет – София.

Психологическо студио "Katrinside" ще отбележи тази вечер две години от своето създаване с тържество.

Нощувките в местата за настаняване в област Сливен са достигнали 11 734 през август 2026 г., което е увеличение с 14,7 на сто спрямо същия месец на миналата година.