Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 22.10.2026 г.

22.10.2026 11:50 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 79

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 21.10.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 22.10.2026

ОДМВР-Сливен

22-годишен мъж от село Самуилово е задържан за домашно насилие. Сигналът е получен на 21 октомври в 14,30 часа. Задържаният е упражнил насилие спрямо жената, с която живее на семейни начала. По случая е образувано досъдебно производство. На жената е предложена правна помощ.

В РУ-Сливен е започнато бързо производство за управление на индивидуално електрическо превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред. Проверката е извършена на 21 октомври на бул. „Банско шосе“ в град Сливен. Превозното средство е управлявано от мъж на 52 години.

Пожарна безопасност и защита на населението

Пожарникари и полицейски служители са успели да намерят и евакуират младо семейство с две деца, закъсали в автомобил на горски път между село Кипилово и град Котел.

Сигналът е получен на 21 октомври, в 20, 45 часа, в дежурните части на пожарната и полицейското управление в Котел. Предприети са действия по установяване на координатите и намиране на хората. Екипи на РУ-Котел, РСПБЗН-Котел, служител на ДГС и доброволец, който е запознат с местността, се отправят към мястото. Семейството е от град Търговище, пътували са с лек автомобил „Лада Нива“, като автомобилът е аварирал навътре в гората по черен път. Към 22,00 часа екип на пожарната е стигнал до хората. Те са били в добро здравословно състояние, останали са в сградата на РСПБЗН-Котел, където са им предоставени условия за пренощуване.

На 21.10.2026 г., в 18,52 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пътно произшествие на бул. „Ст. Стамболов“ в град Сливен. При инцидента се е запалил лек автомобил „Ауди А3“. Унищожен е двигателния отсек. Няма пострадали. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен.

На 21.10.2026 г., в 23,53 часа, в РСПБЗН – Сливен, е получен сигнал за пожар в навес – складово помещение, намиращо се в местността Барутни погреби край град Сливен. Произшествието е ликвидирано от 2 екипа на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са покривна конструкция 50 кв. м.; бяла, черна и компютърна техника; 5 кубика дърва; ретро мотори 4 бр.; косачка; шатра и други мебели и предмети. Спасени са 2 сгради. Най-вероятната причина за пожара е небрежност при боравене с открит огън. Собственикът – мъж на 53 години, е поставял изолация на покрива с помощта на горелка.